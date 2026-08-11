PSG Kaptanı Marquinhos: 'Kazanmak için açız'

Paris Saint-Germain'in (PSG) kaptanı Brezilyalı futbolcu Marquinhos, yeni sezona hazırlanmak için fazla zamanları bulunmasa da Aston Villa karşısında UEFA Süper Kupa'yı kazanmak için aç olduklarını söyledi.

Son 2 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan PSG'de forma giyen Marquinhos ve Vitinha, karşılaşmanın oynanacağı Salzburg Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı. .

Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos, Gürcistan Milli Takımı FIFA Dünya Kupası'nda yer almadığı için toparlanmak ve hazırlanmak için daha uzun zamanı olan takım arkadaşı Kvaratskhelia'nın yarınki maçta fark yaratabileceğine değinerek "Yarın çok önemli bir hedefimiz var. Fazla antrenman yapamasak bile açız ve kazanmak istiyoruz. Hedefler ve kupalar size fırsatlar sunar, onları değerlendirmeli ve kaçırmamalısınız. Her zaman daha fazla kazanmayı hedefliyorum. Takımımızdaki tüm oyuncuların da böyle düşündüğünü sanıyorum. Dinlenme, tatil ve hazırlık zamanını dengelemeye çalıştık. Yarın sahada olacak takım, bu galibiyeti almak için yüzde 100'ünü verecek." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Luis Enrique'nin pes etmelerine ve rahatlamalarına asla izin vermediğini hatırlatan Marquinhos, "Önceki yıllarda büyük şeyler kazandık diye rahatlamamıza izin vermiyor. Şampiyonluklar geçmişte kalır, tarih yazar ama asıl mesele kazanmaya devam etmektir. Adını tarihe yazdırmak ve kupalara ismini kazımaya devam etmektir. Son yıllarda çok kazanmış olsak da kupa aramaya devam edeceğiz." dedi.

PSG'ye ilk katıldığı dönem ile son sezonlar arasındaki farkı anlatması istenen Marquinhos, şunları kaydetti:

"Farkın, yöneticilerin ve hocanın bize kazandırdığı felsefe olduğunu düşünüyorum. Hoca geldiği ilk gün tırmanmamız gereken bir Everest olduğunu söylemişti ve bugün hala tırmanmaya devam ediyoruz. Son iki yılda olanlara güvenip arkamıza yaslanamayız. Her maçın kendi hikayesi vardır, her sezon farklıdır. Hikayemizin ve her maçın bize deneyim kazandırdığı doğru. Bize yara izi bırakan ve gelişmemiz için tecrübe olan yenilgiler var. Kazanmaya devam etmemiz için yolu gösteren ve kalitemize güvenmemizi sağlayan galibiyetler var. Bu kulüp ve bu takım son yıllarda çok şey yaşadı. Bu nedenle rakip kim olursa olsun karşısına çıkmaya hazırız."

Marquinhos, kaptan olarak takıma yeni katılan Akliouche, Digne ve Longoni'nin adaptasyonunu kolaylaştırmak için neler yaptığı sorusuna, "Kaptan olarak rolüm, antrenmanın ilk gününden itibaren kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak, onlarla konuşmak, PSG'nin felsefesini ve kulübün hırsını göstermek. Teknik ekip, yöneticiler ve herkes bu konuda önemli bir rol oynuyor. Ben ise daha çok soyunma odasında ve sahada ihtiyaç duydukları her konuda onlara yardımcı olmaya çalışıyorum." yanıtını verdi.

Vitinha: "Ben ve takımım yarın için hazır olacağız"

Portekizli orta saha oyuncusu Vitinha ise 2025-26 sezonunun kendileri için çok iyi geçtiğini ancak her şeyi "sıfırlamaları" gerektiğini söyleyerek "Yarın hazır olmak için her şeyi yapacağız ve ne kadar zor olacağının bilincindeyiz. Ayrıca Süper Kupa maçına gelmek oldukça zor. Bunun, hayatınızda çok az kez oynayabileceğiniz bir maç olduğunun farkındayız. Bu sebeple tadını çıkaracağız ve kazanmak için her şeyi yapacağız. Ben ve takımım yarın için hazır olacağız." diye konuştu.

Vitinha, rakipleri Aston Villa'ya ilişkin, "Hepimiz Aston Villa'yı tanıyoruz. Tabii ki yeni bir sezon, yeni oyuncular. Gidenler, gelenler var ama elbette çok zor bir maç bekliyoruz. Bir İngiliz takımına karşı oynamak her zaman çok zordur. Bunun kanıtını daha önce görmüştük, bu yüzden buna hazır olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Altın Top (Ballon d'Or'u) Ödülü için favorisi sorulan Vitinha, "Bu yıl Ballon d'Or'u alabilecek pek çok iyi oyuncu var. Bence bir PSG oyuncusunun alması adil olurdu. Benim tercihim, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz bir sezon geçiren Khvicha (Kvaratskhelia), yine muhteşem bir sezon geçiren Ousmane Dembele ya da her şeyi kazanan Fabian Ruiz olurdu. Harry Kane, Kylian Mbappe, Rodri gibi başka pek çok iyi oyuncu da var. Fakat ben bir PSG'linin kazanmasını umuyorum ve oyumu ondan yana kullanırdım." yorumunu yaptı.