PSG, ligin bitmesine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti - Son Dakika
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PSG, ligin bitmesine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

23.04.2022 23:55
PSG, ligin bitmesine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Lens ile 1-1 berabere kalarak sezonun bitmesine 4 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Lens ile 1-1 berabere kalarak sezonun bitmesine 4 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.

Ligue 1'in zirvesindeki PSG, evinde Lens takımını ağırladı.

PSG, yıldız futbolcu Lionel Messi'nin 68. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Lens'te Corentin Jean 88. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skorda eşitliği sağladı: 1-1.

Konuk takımın oyuncusu Kevin Danso, 57. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu skorla puanını 78'e yükselten PSG, ligin bitmesine 4 hafta kala en yakın takipçisi Olimpik Marsilya ile puan farkını maç fazlasıyla 16'a çıkardı.

Sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden PSG, toplamda 10. şampiyonluğuna ulaştı. Böylelikle PSG, ligin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Saint-Etienne'i yakaladı.

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Paris Saint Germain, Ligue 1, Fransa, PSG, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor PSG, ligin bitmesine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti - Son Dakika


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