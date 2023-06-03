Ayrılık resmileşti! Lionel Messi kulüpsüz kaldı - Son Dakika
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Ayrılık resmileşti! Lionel Messi kulüpsüz kaldı

03.06.2023 20:38

Paris Saint-Germain, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

Bir dönem resmen sona erdi. Paris Saint-Germain, Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

"TEŞEKKÜRLER"

"Teşekkür Lionel Messi" başlığı ile vedayı açıklayan PSG'nin paylaşımında, "Başkentte iki sezonun ardından Lionel Messi'nin macerası 2022-23 sezonunda sona erdi. Kulüp, Leo'ya karierinin geri kalanında daha nice başarılar diler" ifadeleri yer aldı.

Ve ayrılık resmileşti! Lionel Messi kulüpsüz kaldı

32 GOL 35 ASİST

PSG ile 2 sezonda 74 resmi karşılaşmaya çıkan Lionel Messi, 32 gol atıp 35 asist üretti. Arjantinli yıldızın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans taraftarın tepkisin çekti ve ayrılık yolu açıldı.

Ve ayrılık resmileşti! Lionel Messi kulüpsüz kaldı

SUUDİ ARABİSTAN YA DA BARCELONA

35 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan'dan yıllık 500 milyon euroya yakın bir maaş teklifi aldı. Aynı zamanda eski takımı Barcelona da ısrarlı bir şekilde istiyor. Messi'nin kararı merak konusu oldu.

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