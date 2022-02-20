Üye Girişi
PSG, Nantes karşısında bu sezonun ikinci mağlubiyetini aldı - Son Dakika

PSG, Nantes karşısında bu sezonun ikinci mağlubiyetini aldı

20.02.2022 01:15
PSG, Nantes karşısında bu sezonun ikinci mağlubiyetini aldı

? Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Nantes'a 3-1 yenildi.

? Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Nantes'a 3-1 yenildi.

Ligue 1'in 25. hafta karşılaşmasında sahasında PSG'yi ağırlayan Nantes, golü erken buldu.

Ev sahibi takım, 3. dakikada Randal Kolo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Merlin'in 15. dakikada ve Blas'in 45+5. dakikada penaltıdan attığı gollerle fark 3'e çıktı.

PSG'li futbolcular soyunma odasına 3-0 geriye düşerek gitti.

Karşılaşmasının 46. dakikasında başkent ekibinin yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3.

Neymar'ın 59. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu Nantes kalecisi Alban Lafont kurtardı.

Karşılaşmanın hakemi Mikael Lesage'ın yardımcılığından birini Türk asıllı Hüseyin Ocak üstlendi.

Mücadeleyi 3-1 kaybeden PSG, bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 3 gol görerek ikinci mağlubiyetini aldı.

PSG, bu skora rağmen 59 puanla liderliğini sürdürdü. Nantes ise puanını 38'e yükselterek maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti.

YORUMLAR
500
PSG, Nantes karşısında bu sezonun ikinci mağlubiyetini aldı PSG, Nantes karşısında bu sezonun ikinci mağlubiyetini aldı Ligue 1'de Lille-Metz karşılaşmasından gol sesi çıkmadı Ligue 1'de Lille-Metz karşılaşmasından gol sesi çıkmadı PSG'nin yıldız futbolcusu Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanacaklarına inancı tam PSG'nin yıldız futbolcusu Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanacaklarına inancı tam

Paris Saint Germain, Ligue 1, Fransa, PSG, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor PSG, Nantes karşısında bu sezonun ikinci mağlubiyetini aldı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
01:01 Mustafa Sandal ve 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı
00:48 Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuşan İmamoğlu: İstanbul barışın konuşulabileceği en doğru şehirdir
00:16 Herkes Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'ın taktiğini konuşuyor! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı
00:11 5 gündür aranıyordu! Dizi oyuncusu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu
00:06 Fahiş fiyatlar hakkında konuşan Numan Kurtulmuş: Vatandaşlarımızın enflasyon karşısında ezdirilmemesi için adımlar atılacaktır
23:58 Son anket sonuçları paylaşıldı! Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 38,7 oldu
23:31 "Yavaş yavaş alışıyorum" diyen Beşiktaşlı futbolcuya taraftarlar sert çıktı: Acele etme sözleşmenin bitmesine daha var
23:27 CHP Milletvekili Baha Ünlü'den tepki çeken hareket! Engelli vatandaşa: Ya şunu alın buradan ya
22:46 Manchester City-Tottenham maçında büyük mücadele! Uzatmalardaki heyecanlı anlar hafızalardan silinmeyecek
22:23 Karşılaşmada yanlış anons bir anda şüpheye düşürdü! Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 01:21:27. #1.11#
SON DAKİKA: PSG, Nantes karşısında bu sezonun ikinci mağlubiyetini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement