Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransız teknik direktör Galtier ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › PSG'nin yeni teknik direktörü Galtier oldu - Son Dakika

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