PSG'nin yeni teknik direktörü Galtier oldu - Son Dakika
Üye Girişi

PSG'nin yeni teknik direktörü Galtier oldu

05.07.2022 15:38
PSG'nin yeni teknik direktörü Galtier oldu

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Paris Saint-Germain'de (PSG) görevden alınan Mauricio Pochettino'nun yerine Christophe Galtier teknik direktörlüğe getirildi.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Paris Saint-Germain'de (PSG) görevden alınan Mauricio Pochettino'nun yerine Christophe Galtier teknik direktörlüğe getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransız teknik direktör Galtier ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

55 yaşındaki Galtier kariyerinde Saint-Etienne (2009-2017), Lille (2017-2021) ve Nice (2021-2022) kulüplerini çalıştırdı.

2020-21 sezonunda Lille'i Ligue 1 şampiyonluğuna taşıyan Galtier'nin geçen sezon başında bulunduğu Nice, Fransa Kupası'nda final oynadı, ligi ise 5. sırada bitirdi.

YORUMLAR
500
Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir Cezayir, Fransa'dan ağır bedel ödeyerek kazandığı bağımsızlığının 60. yılını kutluyor Cezayir, Fransa'dan ağır bedel ödeyerek kazandığı bağımsızlığının 60. yılını kutluyor
Kaynak: AA

Mauricio Pochettino, Fransa, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PSG'nin yeni teknik direktörü Galtier oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:37 Silah sesini duyan genç kadın oğlunu başından vurulmuş halde buldu
15:28 Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi
15:27 İkinci çocuğunu bekleyen Amine Gülşe'den Kapadokya'da karnı burnunda poz
15:21 Fransız sporcu Erzincan'da 600 metreden yarasa gibi uçtu! 200 kilometre hızla 1500 metre havada süzüldü
15:05 İbn-i Sina'nın buluşu halen şifa dağıtıyor! İşte kavun kabuğunun birbirinden etkili faydaları
15:00 Kılıçdaroğlu'ndan hükümete yakın 5 büyük şirket hakkında yeni iddia: 5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen pişman olur
14:54 Seçim anketlerinin ortalaması alındı! Araştırma şirketlerine göre AK Parti ile CHP'nin oy oranı birbirine çok yakın
14:39 Milli futbolcu Zeki Çelik, resmen İtalyan devi Roma'ya transfer oldu! Sözleşme 4 yıllık...
14:11 Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir
14:07 İskandinavya'nın en büyük hava yoluydu! SAS, iflas başvurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 15:44:29. #1.13#
SON DAKİKA: PSG'nin yeni teknik direktörü Galtier oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement