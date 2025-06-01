PSG Tarihinde İlk Şampiyonlar Ligi Kupasını Kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 5-0 yenerek kupanın sahibi olan PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique, "Takımım harikaydı. Rakibe nefes aldırmadılar. Maçta kontrol bizdeydi." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Enrique, PSG'nin kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığını belirterek, oyuncularını finalde gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti.

Enrique, "Takımım harikaydı. Rakibe nefes aldırmadılar. Maçta kontrol bizdeydi." ifadelerini kullandı.

Finalde 2 gol atan ve maçın oyuncusu seçilen 19 yaşındaki Fransız futbolcu Desire Doue ise "Çok iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Harika bir teknik direktörümüz var. Kupaları kazanmaya devam edeceğiz." dedi.

Final maçından mağlup ayrılan Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi de "PSG maçı kazanmayı hak etti. Hayal kırıklığına uğradık. Bu akşamki maçta iyi oynamadık. PSG bize çok baskı uyguladı. Takım oyuncularımın bugüne kadar başardıklarından dolayı gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Inzaghi, "Bu akşamki mağlubiyet bizi çok üzdü. İstanbul'daki final mağlubiyetimiz de bizi çok üzmüştü. Bu finalde mağlup olmayı hak ettik." ifadesini kullandı.

Son 3 yılda 2 finalde mücadele eden ve her iki finali de kaybeden Inter'de maça gelen taraftarlarını üzdüklerini söyleyen Inzaghi, "Şu an çok üzgünüz. Bu akşam finali kazanmayı hak eden takıma yenildik." diye konuştu.