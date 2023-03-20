PSG tribünlerinden yükselen ses, Messi'yi şok etti! - Son Dakika
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PSG tribünlerinden yükselen ses, Messi'yi şok etti!

20.03.2023 10:11

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Paris Saint-Germain kendi evinde Rennes ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-0 mağlup ayrılan Fransız devinde Lionel Messi, büyük bir şok yaşadı. Arjantinli süper yıldız, karşılaşma öncesi stat hoparlöründen adı anons edildiği esnada tribünlerden yuhalanma sesleri yükseldi.

Paris Saint-Germain ile Rennes, Fransa Ligue 1'in 28. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kaybeden PSG'de Lionel Messi maç öncesi büyük bir şok yaşadı.

MESSI YUHALANDI

PSG'nin stadında oynanan mücadelede futbolcuların adı anons edilirken sıra Lionel Messi'ye geldiğinde tribünde kıyamet koptu. Arjantinli futbolcunun adını duyan taraftarlar, Messi'yi ıslıkladı ve yuhaladı.

PSG, RENNES ENGELİNİ GEÇEMEDİ

Paris Saint-Germain konuk ettiği Rennes'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Ekambi ve 48. dakikada Kalimuendo kaydetti. Bu sonuçla 66 puanda kalan PSG, liderliğini sürdürdü. Rennes ise puanını 50 yaptı.

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