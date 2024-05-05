PSV, Eredivisie'de 25. kez şampiyon oldu - Son Dakika
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PSV, Eredivisie'de 25. kez şampiyon oldu

PSV, Eredivisie\'de 25. kez şampiyon oldu

PSV, Eredivisie'nin 32. haftasında Sparta Rotterdam'ı 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. PSV'ye galibiyeti getiren golleri Said Bakari (kendi kalesine), Johan Bakayoko, Olivier Boscagli ve Jordan Teze kaydetti. Sparta Rotterdam'ın gollerini ise Metinho ve Olivier Boscagli (kendi kalesine) attı. Bu sonuçla PSV, 28. galibiyetini alarak puanını 87'ye yükseltti ve 25. kez şampiyon oldu.

05.05.2024 15:55
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PSV, Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 25. kez şampiyon oldu.

Eredivisie'nin 32. haftasında PSV, Sparta Rotterdam'ı konuk etti.

Rakibini 4-2 yenen PSV, sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

PSV'ye galibiyeti getiren golleri; 19. dakikada Said Bakari (kendi kalesine), 26. dakikada Johan Bakayoko, 67. dakikada Olivier Boscagli ve 78. dakikada Jordan Teze kaydetti. Sparta Rotterdam'ın gollerini ise 8. dakikada Metinho ve 29. dakikada Olivier Boscagli (kendi kalesine) attı.

Bu sonuçla ligde 28. galibiyetini alan ve puanını 87'ye yükselten PSV, 25. kez mutlu sona ulaştı.

Kaynak: AA

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