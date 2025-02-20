PSV, Juventus'u Eleyerek Son 16'ya Yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalya ekibi Juventus'u eleyen PSV, adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Hollanda temsilcisi, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Juventus'u PSV Stadı'nda konuk etti.
PSV, Ivan Perisic'in 53. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılar, 63. dakikada Timothy Weah'ın fileleri havalandırmasıyla beraberliği yakaladı: 1-1. Ev sahibi takım, 74. dakikada Ismael Saibari'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın normal süresi bu skorla tamamlandı ve uzatma bölümlerine geçildi.
Uzatmalarda sahneye çıkan Ryan Flamingo, 98. dakikada farkı 2'ye yükselten golü kaydetti: 3-1. Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşmayı 3-1 kazanan PSV, "Devler Ligi"nde son 16 turuna yükseldi.
Juventus ise Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda etti.
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