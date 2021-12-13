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PSV'li futbolcu Eran Zahavi'nin evi ikinci kez soyuldu - Son Dakika

PSV'li futbolcu Eran Zahavi'nin evi ikinci kez soyuldu

13.12.2021 11:45
PSV'li futbolcu Eran Zahavi'nin evi ikinci kez soyuldu

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV'de forma giyen Eran Zahavi'nin evi, bir yıl içinde ikinci kez soyuldu.

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV'de forma giyen Eran Zahavi'nin evi, bir yıl içinde ikinci kez soyuldu.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, 34 yaşındaki oyuncunun Amsterdam'daki evine, 7 ay içinde ikinci kez hırsız girdi.

Emniyetten yapılan açıklamada, aile fertlerinin Dubai'de tatilde olması nedeniyle dün gerçekleşen soygun sırasında evin boş olduğu ve iki şüphelinin sorgulandığı belirtildi.

Mayıs ayında gerçekleşen ilk soygunda, çok daha tehlikeli anlar yaşanmıştı. Zahavi'nin takım otobüsüyle gittiği deplasman maçı sırasında kurye kılığında eve giren iki hırsız, İsrailli oyuncunun eşi ve dört çocuğunu iple bağlayarak rehin almasının ardından soygunu gerçekleştirmişti.

Eran Zahavi, Hollanda, Futbol, PSV, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor PSV'li futbolcu Eran Zahavi'nin evi ikinci kez soyuldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: PSV'li futbolcu Eran Zahavi'nin evi ikinci kez soyuldu - Son Dakika
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