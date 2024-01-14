Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Yıldırım
PTT: Mirkovic, Merve Tanyel, Savic, Yasemin Özel, Hümay Fırıncıoğlu, Merve Çepni (Özlem Güven, Levinska, Caffrey, Elif Su Yavuz)
Karayolları: Strunjak, Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Rahimova, Leban (Selin Navruz, Alara Altundağ, Berka Buse Özden, Eylül Durgun, Elisa Tuana Köse, Elif Boran)
Setler: 25-20, 18-25, 25-15, 23-25, 15-12
Süre: 123 dakika (25, 27, 24, 30, 17)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasının kapanış maçında PTT, Karayolları'nı 3-2 mağlup etti.
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