PTT Spor Kadın Voleybol Takımı, namağlup Balkan şampiyonu oldu

PTT Spor, Bosna Hersek'te düzenlenen Voleybol Kadınlar Balkan Kupası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre PTT Spor, dördüncü maçında ev sahibi UOK Banjaluka Volley'i 25-20, 25-14, 25-23'lik setlerle 3-0 yenerek namağlup şampiyon oldu.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden ve namağlup Balkan şampiyonu olan PTT Spor, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti.

PTT Spor, CEV Challenge Kupası'nda 32'li Finaller Turu'nda Belçika'nın Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont takımıyla karşılaşacak.