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Puanlar bölüşüldü! Sakaryaspor ile Erzurumspor berabere kaldı - Son Dakika

Puanlar bölüşüldü! Sakaryaspor ile Erzurumspor berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor, sahasında kozlarını paylaştığı Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı.

Puanlar bölüşüldü! Sakaryaspor ile Erzurumspor berabere kaldı
24.11.2023 - 22:23,  Güncelleme: 22:28
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Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ile Erzurumspor kozlarını paylaştı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma berabere bitti.

ERZURMSPOR GERİ DÖNDÜ

Maçın 34. dakikasında Yonathan Del Valle ile öne geçen ev sahibi, ikinci yarıda Eren Tozlu ile Mikhail Roshevuel'in golüyle 2-1 geriye düştü.

OKYAR 1 PUANI KURTARDI

Mücadelede son sözü 84. dakikada sahne alan Mikail Okyar söyledi. Sakaryaspor, Mikail ile bulduğu golle maçtan 1 puanla ayrıldı.

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Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Puanlar bölüşüldü! Sakaryaspor ile Erzurumspor berabere kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Puanlar bölüşüldü! Sakaryaspor ile Erzurumspor berabere kaldı - Son Dakika
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