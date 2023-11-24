Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ile Erzurumspor kozlarını paylaştı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma berabere bitti.
Maçın 34. dakikasında Yonathan Del Valle ile öne geçen ev sahibi, ikinci yarıda Eren Tozlu ile Mikhail Roshevuel'in golüyle 2-1 geriye düştü.
Mücadelede son sözü 84. dakikada sahne alan Mikail Okyar söyledi. Sakaryaspor, Mikail ile bulduğu golle maçtan 1 puanla ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Puanlar bölüşüldü! Sakaryaspor ile Erzurumspor berabere kaldı - Son Dakika