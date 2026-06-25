Pulisic, Türkiye Maçında 3 Puan Hedefliyor - Son Dakika
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Pulisic, Türkiye Maçında 3 Puan Hedefliyor

25.06.2026 00:16
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Christian Pulisic, Türkiye'ye karşı 3 puan kazanmak istediklerini ve takımının parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

LOS 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında Türkiye'yle karşılaşacak ABD'de milli futbolcu Christian Pulisic, Türkiye maçında 3 puan hedeflediklerini belirtti.

Takımın kamp yaptığı Great Park Sports Complex'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Christian Pulisic, kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.

Türkiye karşısında forma giymeyi ümit ettiğini dile getiren 27 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"İlk maçtan sonraki süreç benim için biraz zordu ama hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadım. Takımdan ayrı kalmak istemediğim için bir an önce toparlanmaya çalıştım, bu süreçte takımımı destekleyebildiğim için mutluyum. Dünya Kupası'nda yer almak çok özel bir duygu. Sahada olup takıma her şekilde yardım etmeyi çok istiyorum. İlk iki maçtan aldığımız galibiyetlerle bir üst tura çıkmak çok keyifliydi, oynamasam bile bu takımın bir parçası olmak paha biçilemez."

İyi futbolcuların büyük anlarda devreye girmesi gerektiğinin altını çizen Pulisic, şöyle konuştu:

"Dünya Kupası, izlemesi çok heyecan verici bir serüven. Son maçtaki galibiyet bizde gerçek bir kazanma mantalitesi oluşturdu ve bu durum sonraki maçlarımıza da yansıyacak. Dünya Kupası maçları çok zorlu geçiyor ama hepimiz bir sonraki turlara galibiyetle gitmeye odaklandık."

Kaynak: AA

Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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