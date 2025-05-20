Pursaklar\'da Spor Alanlarına Yatırımlar Devam Ediyor

Gençlerin ve çocukların kendilerini geliştirebilmeleri için ilçeye 30 spor salonu, 20 basketbol sahası ve açık spor alanları kazandıran Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocuklarla basket atışı turnuvası yaptı.

Gençlerin ve çocukların sportif alanda gelişim sağlayabilmeleri için 2 açık hava tenis kortu, 20 basket sahası, şehir stadyumu, golf range, kapalı hentbol sahası, kapalı gentbol salonu, 2 kapalı antrenman salonu, yüzme havuzu ve halı sahalar kazandıran Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocuklarla basket atışı turnuvası yaptı.

"Spor alt yapısına yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Çocukların basket oyununa kısa bir süreliğine eşlik ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimlerine katkı da bulunmak adına ilçemize kazandırdığımız basket sahalarımızın günün 24 saati aktif olarak kullanılıyor olması bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Çocuklarımızın hayatında sporun en önemli bileşen olduğunu görmek Pursaklarımıza kazandırdığımız spor alanlarının ne kadar doğru yatırımlar olduğunu ortaya koyuyor. Geleceğimizin teminatı olan genç bireylerimizin mutlu olması ve spor alanında daha çok gelişim kat edebilmeleri için spor alt yapısına yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

İlçeye kazandırılan basket sahasında çocuklarla kıyasıya serbest basket atışı turnuvası yapan Ertuğrul Çetin, basket atışlarını başaran ya da başaramayan tüm çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - ANKARA