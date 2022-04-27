R25 Kadınlar Kupası'na katılmak isteyen motosikletçiler için seçme yarışı yapılacak - Son Dakika
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R25 Kadınlar Kupası'na katılmak isteyen motosikletçiler için seçme yarışı yapılacak

27.04.2022 12:49
R25 Kadınlar Kupası'na katılmak isteyen motosikletçiler için seçme yarışı yapılacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen R25 Kadınlar Kupası'na katılmak isteyen kadın motosikletçiler için seçme yarışları yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen R25 Kadınlar Kupası'na katılmak isteyen kadın motosikletçiler için seçme yarışları yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, R25 Kadınlar Kupası'nın ikinci kez 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'yla birlikte İzmir Ülkü Yarış Pisti'nde yapılacağı aktarıldı.

Pist yarışlarına katılmak isteyen, yetenek ve becerilerini geliştirmek için fırsat bulamayan 15 yaş ve üstü kadın motosiklet kullanıcılarının 9-11 Mayıs'ta yapılacak seçmelerinin Yamaha Riding Academy ve TMF Güvenli Sürüş Eğitmeni olan Metehan Yılmaz gözetiminde gerçekleşeceği ifade edildi.

Seçmeler için başvuru kayıtlarının "www.yamaharidingacademy.com" internet adresi üzerinden yapılacağı kaydedildi.

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Türkiye, İzmir, TMF, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor R25 Kadınlar Kupası'na katılmak isteyen motosikletçiler için seçme yarışı yapılacak - Son Dakika


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