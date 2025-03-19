Rabia Yüceer'den Bronz Madalya - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rabia Yüceer'den Bronz Madalya

Rabia Yüceer\'den Bronz Madalya

Boksör Rabia Yüceer, Strandja Turnuvası'nda bronz madalya kazanarak Kaymakam Şanal'ı ziyaret etti.

19.03.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'da düzenlenen 76. Uluslararası Strandja Büyük Bayanlar Turnuvası'nda 3'üncülük elde ederek bronz madalya kazanan milli boksör Rabia Yüceer, Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal'ı ziyaret etti.

Turnuva, 22 Şubat - 2 Mart 2025 tarihleri arasında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirildi. Organizasyona Eskişehir'in Beylikova İlçesi Yukarıiğdeağacı Mahallesi'nden milli boksör Rabia Yüceer katılım sağladı. Turnuvadan 3'üncülük elde ederek bronz madalya ile geri dönen Yüceer, Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Şanal, sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Bulgaristan, Beylikova, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rabia Yüceer'den Bronz Madalya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 12:42:00. #7.12#
SON DAKİKA: Rabia Yüceer'den Bronz Madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.