Rachid Ghezzal, trafik kazası geçiren oğlunun son durumu hakkında bilgi verdi: Ameliyatı iyi geçti - Son Dakika

Rachid Ghezzal, trafik kazası geçiren oğlunun son durumu hakkında bilgi verdi: Ameliyatı iyi geçti

Son Güncelleme: 18.08.2023 14:57

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, kayınvalidesi ve oğlunun trafik kazası geçirdiğini açıkladı. Ghezzal, oğlunun ameliyatının iyi geçtiğini ve gözetim altında tutulduğunu belirtti. Cezayirli futbolcunun sakatlığı devam ediyor ve sahalara ne zaman döneceği henüz bilinmiyor.

Kayınvalidesi ve oğlu trafik kazası geçiren Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, çocuğunun son durumu hakkında bilgi verdi. Ghezzal, oğlunun ameliyatının iyi geçtiğini ve gözetim altında tutulduğunu söyledi.

"GÖZETİM ALTINDA TUTULUYOR"

Rachid Ghezzal sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hastanede gözetim altında tutuluyor. Desteğiniz ve mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.

HABERİ ALIR ALMAZ FRANSA'YA GİTMİŞTİ

Cezayirli futbolcu geçtiğimiz günlerde kayınvalidesi ve oğlunun geçirdiği trafik kazası sonrası Fransa'ya gitmişti. Sakatlığı devam eden futbolcunun sahalara ne zaman döneceği bilinmiyor.

Rachid Ghezzal, Beşiktaş, 3. Sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rachid Ghezzal, trafik kazası geçiren oğlunun son durumu hakkında bilgi verdi: Ameliyatı iyi geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rachid Ghezzal, trafik kazası geçiren oğlunun son durumu hakkında bilgi verdi: Ameliyatı iyi geçti - Son Dakika
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