Rachid Ghezzal, trafik kazası geçiren oğlunun son durumu hakkında bilgi verdi: Ameliyatı iyi geçti

Kayınvalidesi ve oğlu trafik kazası geçiren Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, çocuğunun son durumu hakkında bilgi verdi. Ghezzal, oğlunun ameliyatının iyi geçtiğini ve gözetim altında tutulduğunu söyledi.
Rachid Ghezzal sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hastanede gözetim altında tutuluyor. Desteğiniz ve mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.
Cezayirli futbolcu geçtiğimiz günlerde kayınvalidesi ve oğlunun geçirdiği trafik kazası sonrası Fransa'ya gitmişti. Sakatlığı devam eden futbolcunun sahalara ne zaman döneceği bilinmiyor.
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