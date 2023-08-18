Rachid Ghezzal, trafik kazası geçiren oğlunun son durumu hakkında bilgi verdi: Ameliyatı iyi geçti

Kayınvalidesi ve oğlu trafik kazası geçiren Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, çocuğunun son durumu hakkında bilgi verdi. Ghezzal, oğlunun ameliyatının iyi geçtiğini ve gözetim altında tutulduğunu söyledi.

"GÖZETİM ALTINDA TUTULUYOR"

Rachid Ghezzal sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hastanede gözetim altında tutuluyor. Desteğiniz ve mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.

HABERİ ALIR ALMAZ FRANSA'YA GİTMİŞTİ

Cezayirli futbolcu geçtiğimiz günlerde kayınvalidesi ve oğlunun geçirdiği trafik kazası sonrası Fransa'ya gitmişti. Sakatlığı devam eden futbolcunun sahalara ne zaman döneceği bilinmiyor.