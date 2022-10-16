Son dakika spor: Türkiye Yarış Takımı, Avrupa Le Mans Serisini kazandı

Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Jack Aitken'den oluşan Türkiye Yarış Takımı, Portekiz'de Avrupa Le Mans Serisi'nde klasmanlarını birinci bitiren ilk ve tek Türk ekibi oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portimao pistinde koşulan 4 saatlik 2022 Avrupa Le Mans Serisi (ELMS) 6. yarışında Türkiye Yarış Takımı, Pro-Am sınıfını ilk kez kazanma başarısı göstererek, podyumda İstiklal Marşı'nı dinletti.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Türkiye Yarış Takımı, bu sonuçla hem pilotlar hem de takımlarda 2022 Avrupa Le Mans Serisi Pro-Am şampiyonluğunu elde etti.