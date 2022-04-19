Racing Team Turkey sezona birincilikle başladı - Son Dakika
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Racing Team Turkey sezona birincilikle başladı

19.04.2022 12:39
Racing Team Turkey sezona birincilikle başladı

Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Jack Aitken'den oluşan Racing Team Turkey, 2022 sezonundaki ilk startını Avrupa Le Mans Serisi (ELMS) ilk ayağında aldı.

Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Jack Aitken'den oluşan Racing Team Turkey, 2022 sezonundaki ilk startını Avrupa Le Mans Serisi (ELMS) ilk ayağında aldı. Paul Ricard pistinde koşulan 4 saatlik Le Castellet Yarışı'nda mücadele eden takım, LMP2 Pro-Am kategorisinde birinci olarak sezona zaferle başladı.

Toplam 42 aracın yer aldığı zorlu mücadelede genel klasmanda 6. olarak damalı bayrağı gören ekip, kategorilerinde 25 puanla liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Bu zaferin ardından podyumda İstiklal Marşımızı dinleterek göndere Türk bayrağı çektiren Salih Yoluç ve takım arkadaşları, Avrupa Le Mans Serisi'ne 15 Mayıs'ta İtalya İmola'da koşulacak 4 saatlik ikinci ayak yarışı ile devam edecek.


- İstanbul
Racing Team Turkey sezona birincilikle başladı
Racing Team Turkey sezona birincilikle başladı
Racing Team Turkey sezona birincilikle başladı
Racing Team Turkey sezona birincilikle başladı
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Turkey, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Racing Team Turkey sezona birincilikle başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Racing Team Turkey sezona birincilikle başladı - Son Dakika
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