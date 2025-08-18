Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 3 puanı getiren gol - Son Dakika
Spor

Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 3 puanı getiren gol

Rafa Silva\'dan Beşiktaş\'a 3 puanı getiren gol
18.08.2025 07:23
Süper Lig'de sezonun ilk maçında Beşiktaş, Rafa Silva'nın son dakika golüyle Eyüpspor'u 2-1 yendi. Rafa Silva'nın 90+6'da attığı golle Beşiktaş maçı kazandı ve sezona 3 puanla başladı. Eyüpspor ise ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçı ertelenen Beşiktaş, sezonu ikinci hafta Eyüpspor maçı ile açtı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında Beşiktaş, Tammy Abraham'ın 19. dakikada attığı golle öne geçti. Eyüpspor, 29'da Mame Thiam ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

RAFA SILVA'DAN SON DAKİKA GOLÜ

Kara Kartal, Rafa Silva'nın 90+6'da attığı golle maçı 2-1 kazandı. Beşiktaş sezona 3 puanla başladı. Eyüpspor ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

90+6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarında topu alan Paulista'nın pasında Rafa Silva sağdan içeri girerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Beşiktaş maçı 2-1 kazandı.

İşte o gol;

