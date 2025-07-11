Rafting Türkiye Şampiyonası Bulancak\'ta Başlıyor

Anadolu Yıldızlar Ligi kapsamında düzenlenen Rafting Türkiye Şampiyonası, 11-13 Temmuz tarihleri arasında Giresun'un Bulancak ilçesinde gerçekleştirilecek.

Bulancak ilçesine bağlı Pazarsuyu Deresi'nde düzenlenen ve 3 gün sürecek olan adrenalin dolu yarışlara Türkiye'nin dört bir yanında gelen sporcular, 4 farklı disiplinde mücadele ederek şampiyonluk için kürek çekecek.

Bulancak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Yüksel, organizasyonun ilçe adına önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bulancak'ta ilk kez gerçekleşecek bu seyir zevki yüksek organizasyonu izlemek isteyenler, Galericiler Sitesi ile Bulancak Belediyesi Fidanlık Sera bölgesi mevkisinde hazırlanan seyir alanlarından yarışları takip edebileceklerdir" dedi. - GİRESUN