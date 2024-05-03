Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin Türkiye Şampiyonası için açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Spor

Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin Türkiye Şampiyonası için açıklamalarda bulundu

Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin Türkiye Şampiyonası için açıklamalarda bulundu

Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, 3-5 Mayıs tarihlerinde 24 takımın katılımı ile yapılacak Türkiye Şampiyonası için açıklamalarda bulundu. Türkiye Ragbi Federasyonunun organize edeceği turnuvaya Afyon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkı sunacak. Şampiyonaya ilginin yoğun olması bekleniyor.

03.05.2024 09:55  Güncelleme: 09:57
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Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin 3-5 Mayıs tarihlerinde 24 takımın katılımı ile yapılacak Türkiye Şampiyonası için açıklamalarda bulundu.

24 takımın katılacağı ragbi (iki takım arasında, oval bir topun el ve ayaklarla kontrol edilerek sayı yapılması esasına dayalı olarak oynanan takım oyunu) futbol 2. etap Türkiye şampiyonası Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde olacak. Türkiye Ragbi Federasyonunun organize edeceği turnuvaya Afyon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkı sunacak. Afyonkarahisar spor kompleksindeki Türkiye şampiyonasına tüm spor severleri davet eden Şahin, Türkiye şampiyonasını himayesine alan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'a teşekkür etti.

Türkiye'de hızla yaygınlaşan ve çok bilinmeyen spor dalı ragbi, mücadelesi ve enstanteneleri ile seyir zevki yüksek bir spor branşı olduğu için Türkiye şampiyonasına ilginin yoğun olması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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