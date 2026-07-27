Rahmi Kaan Karahan, Avrupa'da 3 Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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Rahmi Kaan Karahan, Avrupa'da 3 Bronz Madalya Kazandı

Rahmi Kaan Karahan, Avrupa\'da 3 Bronz Madalya Kazandı
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Köyceğizli kanocu Rahmi Kaan Karahan, Avrupa Şampiyonası'nda 3 bronz madalya ile başarı elde etti.

Muğla'nın Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Dünya Şampiyonu Kanocu Rahmi Kaan Karahan Avrupa Şampiyonası'nı 3 bronz madalya ile tamamladı.

Macaristan'ın Szeged kentinde düzenlenen 2026 ECA Gençler ve U23 Kano Sprint Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi ve ilimizi başarıyla temsil eden Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu, milli kanocu Rahmi Kaan Karahan, 3.kez kürsüye çıkma başarısını gösterdi. Karahan, K1 Genç Erkekler 1000 Metre, K1 Genç Erkekler 500 Metre ve K2 Genç Erkekler 500 Metre Finali'nde sergilediği üstün performansla Avrupa üçüncüsü olarak 3 bronz madalyanın sahibi oldu. Dünya Şampiyonası'nın ardından Avrupa Şampiyonası'nda da kürsüye çıkmayı başaran Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi'nin yetiştirdiği milli sporcu, Avrupa Şampiyonası'nı 3 bronz madalya ile tamamlayarak ülkemize ve Muğla'ya büyük gurur yaşattı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Azmin, disiplinin ve emeğin karşılığı bir kez daha madalyalarla taçlandı. Rahmi Kaan Karahan'ı ve bu başarıda emeği bulunan antrenörlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rahmi Kaan Karahan, Avrupa'da 3 Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika

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