Rahmi Kaan Karahan'dan Avrupa'da Bronz Madalya - Son Dakika
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Rahmi Kaan Karahan'dan Avrupa'da Bronz Madalya

Rahmi Kaan Karahan\'dan Avrupa\'da Bronz Madalya
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Köyceğizli kanocu Rahmi Kaan Karahan, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak gururlandırdı.

Muğla'nın Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Dünya Şampiyonu Kanocu Rahmi Kaan Karahan Avrupa Şampiyonası'nda madalya serisine devam ediyor. Macaristan'ın Szeged kentinde düzenlenen 2026 Gençler ve U23 Kano Sprint Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi ve ilimizi başarıyla temsil eden Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu, milli kanocu Rahmi Kaan Karahan, K1 Genç Erkekler 500 Metre Finali'nde sergilediği üstün performansla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Dünya Şampiyonası'nın ardından Avrupa Şampiyonası'nda da kürsüye çıkmayı başaran milli sporcumuz, madalya serisini sürdürerek Muğla'ya bir kez daha büyük gurur yaşattı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Sayın Valimiz Dr. İdris Akbıyık'ın öncülüğünde, 2026 yılını "Gençlik Yılı" ilan etmesi doğrultusunda gençliğe ve spora yapılan yatırımlar ile hayata geçirilen modern tesisleşme hamlesi, meyvelerini uluslararası arenada vermeye devam ediyor. Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi başta olmak üzere ilimize kazandırılan spor altyapıları; Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde edilen başarıların en önemli yapı taşlarından biri olurken, Türk sporunun geleceğine de güçlü bir katkı sağlıyor. GSB Muğla olarak, milli sporcumuz Rahmi Kaan Karahan'ı, emeği bulunan antrenörlerimizi ve bu başarıda katkısı olan herkesi yürekten tebrik ediyor; ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıracak nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Uluslararası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rahmi Kaan Karahan'dan Avrupa'da Bronz Madalya - Son Dakika

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