Rahmi Kaan Karahan Tarihi Başarı Elde Etti!

Kanada'nın Halifax kentinde düzenlenen ICF 2026 Gençler ve U23 Durgunsu Kano Dünya Şampiyonası'nda 1 altın ve 2 bronz madalya kazanarak Türk kano tarihine geçen Muğlalı milli sporcu Rahmi Kaan Karahan, antrenörü Ufuk Özcan ve Gençlik ve Spor Muğla İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ile birlikte Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Şampiyonada 500 metrede dünya şampiyonu olan Karahan, 200 ve 1000 metre kategorilerinde de bronz madalya kazanarak Türkiye'ye tarihi bir başarı yaşattı.

Ziyarette konuşan Vali Dr. İdris Akbıyık, Rahmi Kaan Karahan'ın elde ettiği başarının Köyceğiz, Muğla ve Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Karahan'ın azmi ve disiplinli çalışmasıyla gençlere örnek olduğunu ifade eden Akbıyık, "İçinde bulunduğumuz Gençlik Yılı'nda evladımızın dünya podyumunun en üst basamağında şanlı bayrağımızı dalgalandırması bizler için ayrı bir gurur vesilesi olmuştur. Gençliğe yapılan yatırımların böylesi tarihi başarılarla taçlanması, geleceğe olan inancımızı daha da perçinliyor. Ülkemizi ve ilimizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil eden sporcumuzu, ailesini ve emeği geçen hocalarımızı yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Rahmi Kaan Karahan'ın uluslararası alanda elde ettiği tarihi başarının Türk kanosu adına önemli bir kilometre taşı olduğu vurgulanırken, ziyarette sporcunun gelecekteki hedefleri ve yeni şampiyonalara yönelik hazırlıkları hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu. - MUĞLA