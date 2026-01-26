Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Sergio Ramos'un, altyapısından yetiştiği Sevilla'yı satın almak için kulüp sahipleriyle anlaşmaya vardığı iddia edildi.
İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Sergio Ramos'un, kariyerine başladığı Sevilla'yı satın almak üzere kulüp sahipleriyle anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Cadena Ser'in haberine göre taraflar prensipte el sıkıştı.
Haberde yer alan bilgilere göre, Sergio Ramos'un Sevilla'yı satın almak için anlaşmaya vardığı rakamın 400 milyon euro olduğu ifade edildi. Görüşmelerin tamamlandığı ve sürecin resmiyete dökülmesinin beklendiği aktarıldı.
Altyapısından yetiştiği kulübe futbolcu olarak uzun yıllar sonra geri dönen Sergio Ramos'un, bu kez kulüp sahibi olarak Sevilla'ya dönmeye hazırlanması İspanyol futbolunda büyük yankı uyandırdı.
