Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı
Spor

Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı
26.01.2026 11:35
İspanyol futbol efsanesi Sergio Ramos'un, altyapısından yetiştiği Sevilla'yı satın almak için kulüp sahipleriyle anlaşmaya vardı. Ramos'un Sevilla'yı 400 milyon euro karşılığında satın almak için anlaştığı ve görüşmelerin tamamlandığı, sürecin resmiyete dökülmesinin beklendiği belirtildi. Bu durum, İspanyol futbolunda büyük yankı uyandırdı.

Sergio Ramos'un, altyapısından yetiştiği Sevilla'yı satın almak için kulüp sahipleriyle anlaşmaya vardığı iddia edildi.

SERGIO RAMOS'TAN SEVILLA HAMLESİ

İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Sergio Ramos'un, kariyerine başladığı Sevilla'yı satın almak üzere kulüp sahipleriyle anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Cadena Ser'in haberine göre taraflar prensipte el sıkıştı.

400 MİLYON EURO İDDİASI

Haberde yer alan bilgilere göre, Sergio Ramos'un Sevilla'yı satın almak için anlaşmaya vardığı rakamın 400 milyon euro olduğu ifade edildi. Görüşmelerin tamamlandığı ve sürecin resmiyete dökülmesinin beklendiği aktarıldı.

SEVILLA'DA TARİHİ GELİŞME

Altyapısından yetiştiği kulübe futbolcu olarak uzun yıllar sonra geri dönen Sergio Ramos'un, bu kez kulüp sahibi olarak Sevilla'ya dönmeye hazırlanması İspanyol futbolunda büyük yankı uyandırdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emre Acar Emre Acar:
    İlginç kulüp aldığı parayla klup satın alması 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
