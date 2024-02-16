Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak\'a tarihi ceza

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PFDK, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 5 ay 12 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra toplam 1 milyon 78 bin lira para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Sancak'a, müsabaka hakemine ve temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketlerinden toplam 42 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin lira, hakem soyunma odası koridorlarında hakeme yönelik eylemleri nedeniyle 4 ay hak mahrumiyeti ve 400 bin lira, medyaya yaptığı açıklamaları sebebiyle 400 bin lira, akredite edilmediği alanlarda bulunduğu için de 78 bin lira para cezası verildi.

Adana Demirspor taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle kulübe 168 bin lira ceza kesilirken, yönetici Metin Korkmaz da 78 bin lira ile cezalandırıldı.

İşte sancak'ın ceza almasının nedenleri;