Galatasaray'ın transfer hedefiydi! Fofana'nın bonservis bedeli cep yaktı - Son Dakika
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Galatasaray'ın transfer hedefiydi! Fofana'nın bonservis bedeli cep yaktı

Galatasaray\'ın transfer hedefiydi! Fofana\'nın bonservis bedeli cep yaktı

Orta sahaya takviye için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yıldız futbolcu Youssouf Fofana için kulübü Monaco ile temasa geçti. Fransız ekibi, sarı-kırmızılılardan 35 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Bunu yanı sıra 25 yaşındaki oyuncu da Cimbom'dan yıllık 6 milyon euro net maaş istedi.

11.06.2024 19:01
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Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transferde büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar, Monaco forması giyen Fransız orta saha Youssouf Fofana'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

MONACO İLE TEMASA GEÇİLDİ

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, yıldız futbolcu Youssouf Fofana için kulübü AS Monaco ile temasa geçti.

BONSERVİS VE MAAŞ TALEBİ ÇOK YÜKSEK

Haberde; Monaco'nun Fofana için 35 milyon euro gibi bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edilirken, oyuncunun da yıllık 6 milyon euro net maaş istediği belirtildi.

AYRILMAK İSTİYOR

Öte yandan önceki gün çıkan haberlerde 25 yaşındaki oyuncunun Monaco'dan ayrılma kararı aldığı ve bu kararını da kulübüne ilettiği kaydedilmişti.

SEZON PERFORMANSI

Fransa Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda da yer alan Fofana, geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla çıktığı 35 maçta 4 gol 4 asistlik performans göstermişti.

Galatasaray, Monako, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın transfer hedefiydi! Fofana'nın bonservis bedeli cep yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser: hahahahaha yine morarmışlar :))) 13 40 Yanıtla
    Serkan Beyhan: FENERBAHÇE TÜRKİYE CUHHURİYETİNİN EN BÜYÜK CAMİASIDIR. NOKTA 17 51 ferhat eser: BEŞİKTAŞTAN SONRA OLABİLİR BİZ CUMHURİYETTEN DAHA BÜYÜĞÜZ 1903 TE DOĞDU BU YÜCE EFSANE 6 27 Galatasaray Spor kulübü: Necip uysal;) 9 3 Nazım Öztürk: Ferhat kardeşim selamlar gün ici haberlere bakıyorum seni görüyorum yanlış anlama bedensel engelimisin ben engelliyimde 7 2 ferhat eser: nazım kardeş engellim yok elhamdülillah gerçekleri yazmak için engellimi olmak gerek ? 1 7 Çağlar Aydın: çok mu hoşuna gitti görecez sen kime talip olupta kimleri getirebileceksin getirdiğin adamları takımına uyduracaksın 5 2
  • Kadir yılmaz: boşuna didşmeyin gençler. bunları konuşmak için önce bizim klansmana gelmeniz lazım. 1989 da Avrupa kupaları yarı finalini oyna, 2000 de UEFA ve süper kupayı al. dünyanın en iyilerini dize getir ondan sonra konuşun. ayrıca Türkiye'de ilk avrupada bizi en iyi temsil eden takım göztepe dir. ancak GALATASARAY Türkiye'ye çağ atlatmıştır. kısaca Türkiye'nin en büyük takımı GALATASARAY dır. bileee sizzz ?? 9 2 Yanıtla
  • Emir Kozcu: Birsey olmaz zanioloyu gecen sene ki gibi önce kiralayıp yalandan 40 milyon euroya satarlar. Yalandan gelecek parayla alırlar:)) 0 2 Yanıtla
  • Serkan Genç: Bu paraya alamazlar 0 2 Yanıtla

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