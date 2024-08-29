Rakibine tekme atan Muslera'ya UEFA'dan ağır ceza - Son Dakika
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Spor

Rakibine tekme atan Muslera'ya UEFA'dan ağır ceza

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Young Boys'a 1-0 yenilerek Devler Ligi'ne veda etti. Maçın son anlarında gol sevinci yaşayan rakibine tekme atan Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya UEFA'dan ağır bir ceza gelebilir. UEFA Disiplin Kurulu tarafından görülecek davada, Muslera'nın fiilinin top oyunda olmadığı süreçte gerçekleşmesi nedeniyle 3 ile 5 maç arası ceza alabileceği belirtildi.

29.08.2024 15:25
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Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Galatasaray, Young Boys'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. İlk maçı da 3-2 kaybeden sarı-kırmızılı ekip bu sonucun ardından Devler Ligi'ne veda etti. İkinci müsabakada rakip oyuncuya tekme atarak kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya UEFA'dan dev bir ceza gelebilir.

MUSLERA'YA AĞIR FATURA

Young Boys karşısında rakibi Virginius'a tekme attığı için direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Muslera'nın cezası, hakemin raporuna göre netlik kazanacak.

3-5 MAÇ ARASI CEZA ALABİLİR

UEFA Disiplin Kurulu tarafından görülecek davada, Uruguaylı file bekçisinin fiilinin top oyunda olmadığı süreçte gerçekleşmesi nedeniyle, UEFA Disiplin Talimatı'nın, "Oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları" başlıklı 15. maddesine göre yargılanacağı, bunun da 3 ile 5 maç arasında öngörüldüğü vurgulandı.

Rakibine tekme atan Muslera\'ya UEFA\'dan ağır ceza

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Son Dakika Spor Rakibine tekme atan Muslera'ya UEFA'dan ağır ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Sadece Beşiktaş: TÜRK HAKEMLERİ PFDK OLMAYINCA Galatasaray’ın hali ortada ADALET HERKESE LAZIM OLACAK. 78 32 Yanıtla
  • Sezo runay: Ayağına sağlık muslera 19 78 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Galatasaraylıyım. 5 Maç ceza versin bu UEFA Muslera ya. Cimbom'a yakışmıyor bu hareketler. Sen koskocaman Galatasaray Tarihine geçmiş bir isim olacaksın. Sinirlerine HAKİM OLACAKSIN. 78 8 Yanıtla
  • Gipsy King: Koyu Galatasaraylıyım, inşallah 5 maç alır ! GS topçusu yaptı diye geçicek avrupa haberlerinde. 60 3 Yanıtla
  • Alper Turken: ilk defa muslerayı bu kadar agresif gördüm. kanımca gs de bir şeyler iyi gitmiyor. oyuncuların kimyası bozulmuş?????? 59 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Muslere Avrupa kupalarini hak etmedi. Bence ceza gelmesede okan oynatmamali. 32 7 Yanıtla
  • Gökhan Sarıkaya: Young boysla yapılan ilk maçta yediği hatalı golleri böyle hesapta kahramanlık yaparak kendini taraftar önünde affettirmeye çalışıyor başka birşey değil 30 3 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Koç holding haber vol 3 4 25 Yanıtla
  • Adem Karasu: Eğer bunu bir Türk futbolcusu yapsaydı oynadığı takımla ilişiği bile kesilirdi. Muslera daha maçın bitmesine 15 dk varken ve Galatasaray ın maçı çevirme şansı varken bunu yapması akıl tutulması. Bundan sonra ceza aldığı belkide en az 5 maç takımını yalnız bırakmasıda cabası. Bi şımarıklık aldı başını gidiyor çoğu futbolcularda var 21 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Dün de yazdım. Takımlarımız erken gol bulamıyorlar. Bu iş ikinci yarıya kaldığı zaman oyun iyice sıkışıyor. Rakipler zaman geçirmeye başlıyorlar. Tirbünden bi madde düşse fırsat bilip manipülasyon yapıyorlar. Hakemler de rakiplere şefkat gösteriyor. Fenerbahçe ve Galatasaray aynı şekilde. Hep diyoruzki biz bu işi istanbulda bitiririz. Ancak 90 dakikayı güç bela 1-0 tamamlayıp uzatmalara taşıyayarak uzatmalarda eleniyoruz yada hiç gol bulamayıp sonunda onlar bizi dağıtıyor. 18 4 Yanıtla
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