Rakitic Futbol Kariyerini Noktaladı

Son olarak Hajduk Split'te forma giyen 37 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, profesfonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Dünyaca ünlü Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Profesyonel futbol kariyerine İsviçre'nin Basel takımında başlayan Ivan Rakitic, Schalke, Sevilla, Barcelona, Al Shabab takımlarında da forma giydi.

Kariyeri boyunca toplam 887 müsabakaya çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, 125 gol atarken 141 kez de asist yaptı. - İSTANBUL