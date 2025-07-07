Rakitic Futbol Kariyerini Noktaladı - Son Dakika
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Rakitic Futbol Kariyerini Noktaladı

Rakitic Futbol Kariyerini Noktaladı
07.07.2025 19:19
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Hırvat futbolcu Ivan Rakitic, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

ÜLKESİNİN Hajduk Split takımında forma giyen 37 yaşındaki Hırvat orta saha Ivan Rakitic, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Hajduk Split forması giyen 37 yaşındaki dünyaca ünlü Hırvat futbolcu Ivan Rakitic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Kariyerine İsviçre'nin Basel takımında başlayan Rakitic; Schalke, Sevilla, Barcelona, Al Shabab ve Hajduk Split formaları giydi. Kariyerinde toplamda 887 müsabakaya çıkan Ivan Rakitic, 125 gol ve 141 asist yaptı. Sayısız başarılara imza atan 37 yaşındaki yıldız oyuncu; 1 Şampiyonlar Ligi, 4 La Liga, 1 UEFA Süper Kupası, 2 UEFA Avrupa Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 İspanya Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 Almanya Kupası ve 1 İsviçre Kupası kazandı.

Ivan Rakitic, Hajduk Split'in Sportif Direktörü Goran Vucevic'in yardımcısı olarak görev yapacak.

Kaynak: DHA

Hajduk Split, Ivan Rakitic, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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