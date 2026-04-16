Rally Bodrum'da Heyecan Başlıyor! - Son Dakika
Rally Bodrum'da Heyecan Başlıyor!

Rally Bodrum\'da Heyecan Başlıyor!
16.04.2026 13:23
30 Nisan-2 Mayıs'ta düzenlenecek Rally Bodrum, çevre dostu uygulamalarla dikkat çekecek.

Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen Rally Bodrum'un ikinci ayağı, 30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Bodrum ve Milas'ta gerçekleştirilecek. Organizasyon, Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından düzenlenecek.

Bodrum Yarımadası'nın en büyük spor organizasyonları arasında yer alan ralli, asfalt zeminli etaplarda koşulacak ve bölgenin doğal güzelliklerini sporla buluşturacak.

İlk kez merkezde seyirci etabı düzenlenecek

Rally Bodrum'da bu yıl ilk kez ilçe merkezinde seyirci özel etabı gerçekleşecek. Ortakent'te Kerem Aydınlar Ortaokulu ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi arasındaki 2,80 kilometrelik parkurda koşulacak etap, 30 Nisan Perşembe günü saat 18.50'de start alacak.

12 özel etapta kıyasıya mücadele

Organizasyon kapsamında 1 Mayıs Cuma günü Milas-Bodrum hattında Karacahisar, Fesleğen ve Mazı bölgelerinde 6 özel etap geçilecek. 2 Mayıs Cumartesi sabahı saat 09.00'da yeniden direksiyon başına geçecek ekipler; Bodrum'daki Çamlık, Alazeytin ve Etrim etaplarında 6 özel etap daha tamamlayacak. Yarış, saat 15.45'ten itibaren Titanic Luxury Collection Bodrum'da düzenlenecek finiş seremonisi ve ödül töreni ile sona erecek.

Çevreye duyarlı ralli

KAROSK, organizasyonda çevre bilincine yönelik çalışmalar da yürütüyor. Fosil yakıtlı araçların oluşturduğu karbon ayak izi, uluslararası standartlara uygun şekilde raporlanacak. Elde edilen verilere göre, aynı miktarda karbon emisyonunu dengelemek amacıyla Bodrum'da çevre projelerine destek sağlanacak. Ayrıca mikroplastik içermeyen, bitki bazlı ve doğada çözülebilen çöp torbaları kullanılarak seyirci alanlarında temizlik çalışmaları yapılacak. Görevlilere tohumlu kurşun kalem dağıtımı gerçekleştirilirken, çevre farkındalığını artırmaya yönelik uygulamalar hayata geçirilecek.

Güvenlik ve bilgilendirme toplantısı yapıldı

Yarışlar öncesinde Duja Bodrum Hotel'de düzenlenen toplantıda, güvenlik ve organizasyon detayları ele alındı. Toplantıya Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Spor Müdürü Oktay Dumruk ile KAROSK yetkilileri katıldı. Toplantıda etaplar, güvenlik önlemleri ve yarış programına ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. - MUĞLA

Son Dakika Spor Rally Bodrum'da Heyecan Başlıyor! - Son Dakika

