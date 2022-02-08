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Ramazan Civelek, kritik gol vuruşunu yaptığı o anı anlattı: Ne olduğunu anlamadım - Son Dakika

Ramazan Civelek, kritik gol vuruşunu yaptığı o anı anlattı: Ne olduğunu anlamadım

08.02.2022 23:25
Ramazan Civelek, kritik gol vuruşunu yaptığı o anı anlattı: Ne olduğunu anlamadım

Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor'a 90+4. dakikada Ramazan Civelek'in serbest vuruştan attığı golle 1-0 mağlup oldu. Gol vuruşunu yaptığı anı anlatan Civelek, "Bir anda inanç geldi ve vurmak istedim. Topa vurdum ve kalenin içinde gördüm. Ne olduğunu anlamadım." ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında 2. yarının tamamını 10 kişi oynayan Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. 90+4. dakikada sarı-kırmızılıların golünü atan Ramazan Civelek karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Ramazan Civelek'in açıklamaları şöyle:

"ORADA HERKES BENİM VURMAMI İSTEDİ"

"Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Fenerbahçe çok büyük bir takım, tur atlamamız mutluluk verici. Ligde son dakikada Fenerbahçe'ye karşı bir penaltı yaptırmıştım. O penaltıdan dolayı 3 puanı kaybettik ve 1 puanı aldık, çok üzülmüştüm. Allah çok büyük. Ben son seçenektim. Orada herkes benim vurmamı istedi, ben de golü attım.

"TOPA VURDUM VE KALENİN İÇİNDE GÖRDÜM"

Fenerbahçe'de yetiştim ama ekmek yediğim yer için mücadele ediyorum. Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz. Bir anda inanç geldi ve vurmak istedim. Topa vurdum ve kalenin içinde gördüm. Ne olduğunu anlamadım. Sevinç anında "Haydi dönelim oyun başlasın" dedim. Arkamı döndüm ve baktım ki maç bitmiş.

"GALATASARAY İLE OYNAMAK HER ZAMAN ZORDUR"

Çok iyi mücadele ettik. Allah bu golü bana nasip etti. Çok mutluyum. Kutlama bu akşam, sonrasında Galatasaray'a hazırlanacağız. Onlar da çok büyük takım. Ligdeki durumları sıkıntılı olabilir ama Galatasaray ile oynamak her zaman zordur. Çıkıp yine elimizden geleni yapacağız."

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Ramazan Civelek, Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ramazan Civelek, kritik gol vuruşunu yaptığı o anı anlattı: Ne olduğunu anlamadım - Son Dakika Spor


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