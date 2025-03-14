Ramazan Yılmaz UCI Kupası\'nda 5. Sırada

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda 1. gün yarışları sona ererken milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, elemelerdeki mücadelesiyle 5. sıraya yerleşerek final mücadelesinde Türkiye'yi temsil etti.

Dünyanın en büyük pist bisikleti organizasyonlarından biri olan 2025 Pist Bisikleti UCI Uluslar Kupası'nda 1. gün sona erdi. Türkiye'nin ev sahipliğinde beş kıtadan 44 ülke ve 300 sporcunun katılımıyla Konya Veledromu'nda yapılan 1. gün mücadelelerinde; kadınlar eleme yarışında Meksikalı sporcu Yareli Acevedo Mendoza, erkekler eleme yarışında Belçikalı sporcu Jules Hesters, kadınlar takım takip yarışında Almanya takımı, erkekler takım takip yarışında Avustralya takımı, kadınlar takım sprint yarışında Hollanda takımı ve erkekler takım sprint yarışında Büyük Britanya takımı altın madalya kazandı.

Öte yandan mücadelede pedal basan milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, elemelerdeki mücadelesiyle 5. sıraya yerleşti. Erkekler Eleme Yarışı finaline katılan Ramazan Yılmaz, final mücadelesinde Türkiye'yi temsil ederek güçlü rakiplerine karşı yarıştı.

Bireysel sprint elemeleri ile yarın saat 10.00'da başlayacak olan yarışlar, omnium, keirin ve madison yarışlarıyla saat 16.00'ya kadar devam edecek. Akşam seansında 18.00-21.25 saatleri arasında omnium, sprint ve keirin finalleri ile 2. gün yarışları tamamlanacak. - KONYA