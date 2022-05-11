Rambo Okan'ın vukuatları bitmiyor! Trabzonspor bayrağını kesti, intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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Rambo Okan'ın vukuatları bitmiyor! Trabzonspor bayrağını kesti, intihar girişiminde bulundu

11.05.2022 09:19

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını ikinci kez indirmeye çalışan ve ardından intihar girişiminde bulunan, "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler, polis ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı.

Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılan bayrak, plakası henüz belirlenemeyen araç ile saat 22.00 sıralarında gelen "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler tarafından indirilmek istendi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Elinde bıçakla Trabzonspor bayrağının bir kısmını kestiği ve ardından intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Okan Güler, polisler tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI

Okan Güler'in Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. "Rambo Okan" bir hafta önce de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan dev Trabzonspor bayrağını kesmeye çalışırken yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.

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Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan 'Rambo Okan' ikinci kez gözaltına alındı Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan 'Rambo Okan' ikinci kez gözaltına alındı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Trabzonspor, İntihar, Rambo, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rambo Okan'ın vukuatları bitmiyor! Trabzonspor bayrağını kesti, intihar girişiminde bulundu - Son Dakika


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