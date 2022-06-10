Ramil Guliyev: "En büyük hedefimiz olimpiyatlar" - Son Dakika
Üye Girişi

Ramil Guliyev: "En büyük hedefimiz olimpiyatlar"

10.06.2022 14:59

- Ramil Guliyev: "En büyük hedefimiz olimpiyatlar" Milli atlet Ramil Guliyev, önünde çok yoğun bir yarış maratonunun olduğunu söyleyerek, "En büyük hedefimiz de olimpiyatlar.

- Ramil Guliyev: "En büyük hedefimiz olimpiyatlar"

İSTANBUL - Milli atlet Ramil Guliyev, önünde çok yoğun bir yarış maratonunun olduğunu söyleyerek, "En büyük hedefimiz de olimpiyatlar. İnşallah 2024 Olimpiyatları'nda en iyi şekilde yarışıp en üst dereceyi orada elde edeceğiz" dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından 9.' su düzenlenen Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Üniversite öğrencilerinin oylamaları ile seçilen medya duayenlerine, ödülleri takdim edildi. Törende Türk Sporuna Değer Katanlar kategorisinde ödül alan milli atlet Ramil Guliyev, bu sene yoğun geçecek yarış maratonları hakkında İHA'ya açıklamalarda bulundu.

Guliyev, "Şu an çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz ama bulduğumuz ilk fırsatta böyle bir organizasyona katılım sağladık. Geçtiğimiz senelerde pandemi sebebiyle ertelenen birçok organizasyondan dolayı bu sene oldukça yoğun geçecek. Bizi bekleyen çok yoğun bir yarış maratonu var. Kulüpler Süper Lig yarışlarımız var. Daha sonrasında Akdeniz şampiyonası, Avrupa şampiyonası, İslam Oyunları ve dünya şampiyonası gibi birbirinden önemli yarışmalar var. İnşallah bu yarışlarda iyi bir şekilde Türkiye'yi temsil edeceğiz. En büyük hedefimiz de olimpiyatlar. İnşallah 2024 olimpiyatlarında en iyi şekilde yarışıp en üst dereceyi orada elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ramil Guliyev: En büyük hedefimiz olimpiyatlar
Ramil Guliyev: En büyük hedefimiz olimpiyatlar
Ramil Guliyev: En büyük hedefimiz olimpiyatlar
Ramil Guliyev: En büyük hedefimiz olimpiyatlar

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Ramil Guliyev, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ramil Guliyev: 'En büyük hedefimiz olimpiyatlar' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:49 Havlayan köpek torununu korkutunca, hayvanın sahibini ve aynı aileden 3 kişiyi öldürdü
19:53 Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 20:58:22. #1.13#
SON DAKİKA: Ramil Guliyev: "En büyük hedefimiz olimpiyatlar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement