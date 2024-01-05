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RAMS Başakşehir, Adana Demirspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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RAMS Başakşehir, Adana Demirspor maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir, yarın sahasında Adana Demirspor'la karşılaşacak. Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. RAMS Başakşehir 19 puanla 14. sırada yer alırken, Adana Demirspor ise 27 puanla 6. sırada bulunuyor. Jerome Opoku ve Ousseynou Ba ise ceza sınırında bulunuyor ve Adana Demirspor maçında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler.

RAMS Başakşehir, Adana Demirspor maçına hazırlanıyor
05.01.2024 - 10:18,
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak.

Ligde oynadığı 17 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 19 puanla 14. sırada yer alıyor. 17 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor ise 27 puanla 6. sırada bulunuyor.

Opoku ve Ba ceza sınırında

Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören RAMS Başakşehirli Jerome Opoku ve Ousseynou Ba, ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki futbolcu, Adana Demirspor karşılaşmasında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Kaynak: AA
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