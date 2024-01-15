Rams Başakşehir, Eden Karzev Hakkında Disiplin Soruşturması Başlattı

RAMS Başakşehir: "Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak, kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturması başlatılmış olup, bu hususta oyuncunun yazılı savunması talep edilmiştir." - İSTANBUL