Rams Başakşehir, Eden Karzev Hakkında Disiplin Soruşturması Başlattı
Rams Başakşehir, kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yapan Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı. Kulüp, oyuncunun yazılı savunmasını talep etti.
RAMS Başakşehir: "Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak, kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturması başlatılmış olup, bu hususta oyuncunun yazılı savunması talep edilmiştir." - İSTANBUL
Kaynak: İHA