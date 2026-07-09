RAMS Başakşehir, Emin Bayram'ı Kadrosuna Kattı

RAMS Başakşehir, Belçika'nın KVC Westerlo ekibinde forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Emin Bayram ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Lacivert-turunculu ekip, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Belçika Pro Lig ekiplerinden KVC Westerlo forma giyen Emin Bayram ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Emin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL
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