RAMS Başakşehir, Emin Bayram'ı Kadrosuna Kattı

RAMS Başakşehir, Belçika'nın KVC Westerlo ekibinde forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Emin Bayram ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Lacivert-turunculu ekip, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Belçika Pro Lig ekiplerinden KVC Westerlo forma giyen Emin Bayram ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Emin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL