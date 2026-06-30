RAMS Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolcular sağlık kontrolünden geçti.
RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolcularını sağlık kontrolünden geçirdi. Turuncu-lacivertli oyuncuların sezon öncesi rutin kontrolleri Acıbadem Maslak Hastanesi'nde gerçekleştirildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › RAMS Başakşehir Futbolcuları Sağlık Kontrolünden Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?