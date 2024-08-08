Stat: Mikheil Meskhi
Hakemler: David Dickinson, David McGeachie, Francis Connor (İskoçya)
Iberia Tiflis: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili, Kokhreidze, Tabatadze, Gizo Mamageishvili, Cheickne
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Pelkas, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Davidson, Piatek
Sarı kartlar: Dk. 21 Cheickne (Iberia Tiflis), Dk. 21 Ömer Ali Şahiner, Dk. 45 Piatek, Dk. 45+2 Onur Ergün (RAMS Başakşehir)
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir ile Gürcistan ekibi Iberia Tiflis arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.
17. dakikada Pelkas'ın pasında Kemen, ceza sahasında topla buluştu. Kemen'in şutunda, top kalenin yanından auta çıktı.
45+1. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Piatek, Pelkas'ın ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Polonyalı futbolcunun vuruşunda, kaleci Makaridze gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Son Dakika › Spor › RAMS Başakşehir ile Iberia Tiflis Arasındaki Maçın İlk Yarısı Berabere Sonuçlandı - Son Dakika
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