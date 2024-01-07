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RAMS Başakşehir, Kasımpaşa maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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RAMS Başakşehir, Kasımpaşa maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak olan RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ve rondo çalışmasıyla devam etti. Yarın yapılacak antrenmanla karşılaşmanın hazırlıkları tamamlanacak.

RAMS Başakşehir, Kasımpaşa maçı için hazırlıklara başladı
07.01.2024 - 13:41,
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Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında 9 Ocak Salı günü Kasımpaşa'ya konuk olacak RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

RAMS Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
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