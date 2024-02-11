RAMS Başakşehir, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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RAMS Başakşehir, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

RAMS Başakşehir, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman, topla ısınma, rondo çalışması ve çift kale maç ile tamamlandı. Takım, iki günlük iznin ardından 14 Şubat Çarşamba günü yapacağı idman ile Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

11.02.2024 15:04
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Topla ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, iki günlük iznin ardından 14 Şubat Çarşamba günü yapacağı idman ile Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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