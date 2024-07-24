Rams Başakşehir, La Fiorita maçı için hazır

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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda yarın evinde San Marino takımı La Fiorita ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın kapalı bölümünde ise La Fiorita maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmana hafif sakatlığı bulunan Jerome Opoku katılmadı. - İSTANBUL