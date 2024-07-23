RAMS Başakşehir, La Fiorita maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında 25 Temmuz Perşembe günü sahasında San Marino temsilcisi La Fiorita ile karşı karşıya gelecek RAMS Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Hücum çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

RAMS Başakşehir, yarın yapacağı idmanla La Fiorita maçı hazırlıklarını tamamlayacak.