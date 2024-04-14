RAMS Başakşehir, Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-2 mağlup etti

Stat: Pendik
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Gökcan Kaya (Dk. 88 Kappel), Alpaslan Öztürk, Welinton, Sequeira, Ndiaye, Lusamba, Halil Akbunar (Dk. 63 Murat Akça), Midtsjö (Dk. 71 Erdem Özgenç), Thiam (Dk. 88 Diaby), Umut Nayir (Dk. 71 Erencan Yardımcı)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Dubois (Dk. 79 Lima), Kemen (Dk. 79 Emirhan İlkhan), Berkay Özcan, Deniz Türüç, Pelkas (Dk. 89 Onur Ergün), Davidson (Dk. 84 de Souza), Figueiredo (Dk. 89 Keny)
Goller: Dk. 17 Thiam, Dk. 56 Midtsjö (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 36 ve 50 Figueiredo, Dk. 80 Pelkas (RAMS Başakşehir)
Kırmızı kart: Dk. 58 Welinton (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 65 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir), Dk. 80 Sequeira, Dk. 90+1 Ndiaye (Siltaş Yapı Pendikspor)
Trendyol Süper Lig 32. hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-2 mağlup etti.
50. dakikada Başakşehir öne geçti. Pelkas'ın ara pasıyla Pendikspor ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun ayak içiyle vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-2.
56. dakikada Pendikspor beraberliği yakaladı. Başakşehir ceza sahasında Dubois'dan topu kapan Midtsjö, altıpas içinden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-2.
74. dakikada konuk ekip, üçüncü golüne yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya Figueiredo yakın mesafeden vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
80. dakikada Başakşehir bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ömer Ali'nin penaltı noktası önüne çevirdiği topu kontrol eden Pelkas'ın ayak dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.
83. dakikada gelişen Pendikspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Gökcan'ın sert şutunda top, kaleci Muhammed'den döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
90+4. dakikada ev sahibi takımın atağında, sol kanattan yapılan ortayı Diaby kafayla ceza sahası dışındaki Erdem'in önüne indirdi. Erdem'in sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşmayı RAMS Başakşehir 3-2 kazandı.
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