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RAMS Başakşehir ve Adana Demirspor Arasında Golsüz Eşitlik - Son Dakika
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RAMS Başakşehir ve Adana Demirspor Arasında Golsüz Eşitlik

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçta birçok gol pozisyonu yaşandı ancak takımlar arasında gol sesi çıkmadı.

RAMS Başakşehir ve Adana Demirspor Arasında Golsüz Eşitlik
06.01.2024 - 16:56,  Güncelleme: 17:00
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Piatek'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yakın kale direğinin dibinden dışarı gitti.

31. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ba'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

42. dakikada Yusuf Sarı'nın uzaktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, sol kale direğinin hemen yanından dışarıya gitti.

42. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içerisinde sol çaprazda Akintola'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

46. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ taraftan ortasında Cisse'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Volkan, topu kornere çeldi.

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Mehmet Salih Mazlum

Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Abeid, Pelkas, Figueiredo, Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Opoku, Onur Ergün, Serdar Gürler, Keny, Mahmut Tekdemir, Emirhan İlkhan, Ömer Ali Şahiner, Cemali Sertel, Karzev

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Adana Demirspor: Mgomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Nani, Akintola

Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Gravillon, Tayfun Aydoğan, İzet Çelik, Mustafa Kapı, Abdülsamet Burak, Zeneli, Dorukhan Toköz, Yusuf Barasi

Teknik Sorumlu: Serkan Damla

Sarı kart: Mehdi Abeid (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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