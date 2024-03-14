RAMS Global Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Develi Belediyespor'a konuk olacak RAMS Global Cizre Belediyespor, maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Cizre Spor Salonunda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top atma, tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, oynanan maçla tamamlandı.
Antrenörlerden Behmen Cıvıldak, AA muhabirine, play-off öncesi kalan iki maçı da kazanmak istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Son iki maçımız için hazırlanıyoruz. Bu hafta deplasmanda Kayseri takımı Develi, gelecek hafta da sahamızda Bigadiç ile oynayacağız. Bu iki karşılaşmayı da kazanarak ilk 8'de yer almak istiyoruz. Bu iki maçımızı kazanmak da bize yetmeyecek çünkü Spor Toto takımı ile çekişiyoruz. Onlar 31 puanla 8'inci, bizim de 30 puanımız var ve 9'uncu sıradayız. Kendi maçlarımızı kazanıp, onların yenilmesini bekleyeceğiz. Umarız her şey istediğimiz gibi olur."
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