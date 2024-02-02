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RAMS Global Cizre Belediyespor, Halkbank'ı konuk edecek - Son Dakika
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RAMS Global Cizre Belediyespor, Halkbank'ı konuk edecek

RAMS Global Cizre Belediyespor, Halkbank\'ı konuk edecek

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında RAMS Global Cizre Belediyespor, Halkbank'ı Cizre Spor Salonu'nda konuk edecek. Takım, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi ve maç öncesi son hazırlıklarını gerçekleştirdi. Maç yarın saat 13.00'te başlayacak.

02.02.2024 15:53
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Halkbank'ı konuk edecek RAMS Global Cizre Belediyespor, hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan takım, tesislerinde kampa girdi.

RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın saat 13.00'te Halkbank'ı Cizre Spor Salonu'nda konuk edecek.

Kaynak: AA

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